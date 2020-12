SINDIPERITO nega participação de perito na reviravolta do caso da operação “Caro Infirma”

A operação batizada de Caro Infirma aconteceu no mês de junho de 2018 e na quarta-feira, 09, o Portal Atitude levou uma matéria com informações sobre o rumo tomado pelas investigações da corregedoria da Polícia Civil do Tocantins, em que os investigadores terminaram por ser investigados.

por Wesley Silas

A operação batizada de Caro Infirma resultou em 2028 na prisão de um policial civil e no indiciamento de outros cinco policiais, dentre os quais uma delegada, todos lotados em Gurupi.

Em nota, o presidente do Sindicato de Peritos Oficiais do Tocantins (SINDIPERITO) informou que nenhum dos Peritos Oficiais do Tocantins foi notificado como investigado no caso divulgado pelo Portal de Notícias Atitude.

“Alguns Peritos foram ouvidos pelo Juiz do caso na condição de testemunha ou de Perito, e não de investigado, como pode dar a entender na matéria. A identidade do Perito não será divulgada para proteger a sua segurança e intimidade. Ressaltamos ainda que os Peritos possuem autonomia funcional garantida por lei, e a investigação científica realizada pela Perícia é autônoma e independente das investigações circunstanciais que são realizadas pelas delegacias, e os Peritos realizam exames apenas após serem requisitados pelas autoridades policiais ou judiciárias”, informou o presidente do SINDIPERITO.

