Sindicatos indicam membros para câmara técnica de revisão dos PCCRs do governo do Tocantins

Atendendo o Ofício 92/2020 da Secretaria Estadual da Administração (Secad), os sindicatos que representam os servidores do Quadro Geral, da Adapec, do Ruraltins e do Naturatins indicaram três membros titulares e três membros suplentes para comporem a Câmara Técnica de Revisão dos Planos de Carreiras, criados pelas leis n° 2.669 (Quadro Geral), n° 2.805 (Quadro de Profissionais de Defesa Agropecuária – Adapec ), n° 2.806 (Quadro de Profissionais de Extensão Rural – Ruraltins) e n° 2.807 (Quadro de Profissionais de Análise, Inspeção e Fiscalização Ambiental – Naturatins).

por Redação

Os indicados foram: Cleiton Pinheiro, Alessandra Bonfim Bacelar e Wiston Gomes Dias, como membros titulares; Calmon Ribeiro Martins, Geane de Souza Rodrigues e Clayrton Cleiber da Silva Carneiro, como membros suplentes.

A constituição da Câmara Técnica de Revisão dos Planos de Carreiras tem como base a Lei 3.462/2019, que suspendeu as progressões dos servidores públicos do Poder Executivo. O artigo 4º da lei citada acima elaborará um Plano Plurianual de Despesa com Pessoal, que irá propor novos planos de cargos, carreira e remuneração para provimento de servidores públicos. A lei resguarda as concessões e implementação das evoluções funcionais (progressões) previstas nos planos de carreira atuais.

As indicações foram protocoladas (leia o ofício) nessa segunda-feira, 30, quando foi realizada a reunião conjunta dos sindicatos para definir os nomes. Participaram da reunião:

SISEPE-TO – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS

SINDJOR-TO – SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO TOCANTINS

SINDAGRO-TO – SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

SINTEDIT – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS ESTATAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DO ESTADO DO TOCANTINS