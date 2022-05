Por Redação

Presente na reunião do Movimento Pró-BR-010 com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) na quarta-feira, dia 4, no Palácio Araguaia, o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Tocantins (Sindcamto), José Aparecido, protocolou documento solicitando esforço do Executivo estadual junto ao governo federal a fim de viabilizar a conclusão da BR-010 no Tocantins.

Aparecido alega que a categoria dos caminhoneiros vem pagando um preço muito alto com prejuízos, em função da falta da pavimentação da mencionada rodovia, destacando os trechos entre Aparecida do Rio Negro e Goiatins. Ele cobrou também melhorias nas rodovias estaduais que se encontram danificadas, apartando a TO-020 de Palmas a Aparecida do Rio Negro e TO-050 de Porto Nacional a Silvanópolis.

Para José Aparecido, a federalização das mencionadas rodovias estaduais, que já está em curso, pode significar a conquista de qualidade das referidas vias.

O sindicalista lembrou que são diversos problemas em várias rodovias no Estado, mas, com o foco na BR-010, ele destaca as ocorrências na região de Rio Sono e segmentos dela em Itacajá, Barra do Ouro e Goiatins, envolvendo caminhões e outros transportes. Segundo o presidente o Wanderlei deu garantias de que está viabilizando a recuperação da TO-020 e 050 e solicitou uma a audiência em Brasília para tratar sobre processo da 010, o que achou positivo.