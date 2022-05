por Fabíola Selis

Você é viciado nas produções da Marvel? Não vive sem um exemplar de história em quadrinhos? Sabe tudo de Harry Potter? Você pode ser um NERD e, ainda não sabe disso!

Por muito tempo essa expressão NERD foi usada de forma pejorativa para identificar aquele indivíduo muito dedicado aos estudos, muito inteligente e pouco sociável. Com a popularização da internet, nos anos 90, ser Nerd virou um novo estilo de vida e se tornou o orgulho de uma tribo.

A cultura pop abraçou com força as histórias em quadrinhos, a literatura fantástica, os videogames, a ficção científica e tudo aquilo que fazia a gente ser alvo de chacota quando criança na época de escola.

Boom do mercado

Hoje, os geeks/nerds se dedicam a colecionar, devorar, assistir e acompanhar tudo o que envolve suas histórias favoritas. E consomem muito. Em 2019, segundo a IstoÉ Dinheiro, o faturamento ligado ao setor de licenciamentos no Brasil, onde estão produtos ligados a filmes e personagens de sucesso, alcançou R$ 20 bilhões. O mercado de quadrinhos mobiliza cerca de 20 milhões de leitores ao mês. Dentro desse universo, estão os jogos eletrônicos, consumidos por 73,4% dos brasileiros e que alcançaram US$ 123,3 bilhões mundialmente em 2020, segundo números da Game Brasil.

Uma análise feita pela Rakuten Digital Commerce mostrou que os amantes do universo nerd costumam gastar 40% a mais do que a média nacional. Essa é uma prova que o setor é relevante para a economia brasileira e mundial.

Nerds em Gurupi

E essa é uma data celebrada por Handerson de Oliveira Serra. Ele é casado, tem dois filhos, funcionário público e NERD. Aos 43 anos tem orgulho de ser chamado assim.

Ele conta que o seu lado Nerd surgiu primeiro com interesse por filmes, logo depois mergulhou no mundo das Histórias em Quadrinhos. Hoje sua coleção chega a pouco mais de 500 exemplares. E o hábito de colecionar não fica só nisso, tem até coleção de carrinhos da Hotwells , edição especial , do Star Wars.

A paixão por esse universo surgiu ainda na escola, quando ele comprava revista usada e até chegou a trocar livros da escola por gibi. Na faculdade ele encontrou um grupo que se chamava – Cavaleiros do Velho Código – um citação do filme “Coração de Dragão”.

E para alimentar essa paixão, muitas vezes ele teve que procurar fora da cidade e até do Estado, porque na época não encontrava artigos voltados para o mundo Geek/Nerd.

Oportunidade de negócio

Até que no ano passado, em meio a pandemia, ele e a esposa resolveram abrir uma loja de artigos da cultura pop e assim surgiu a Geek Home Gurupi. Há um ano empreendendo nesse ramo, ele descobriu que Gurupi tem mais nerds do que se pode imaginar. E eles não tem uma faixa etária definida. Hoje podemos dizer que é de criança até a melhor idade.

Comemoração dia do Orgulho Nerd

E para comemorar esse dia, a loja Geek Home Gurupi, vai realizar promoção estoura balão para os clientes. Compras acima de R$100 (cem reais) cliente leva um brinde , que são produtos das lojas parceiras e da loja também. Além disso, a Geek Home lançou um concurso de Cosplayer. A votação vai ser no Instagram da loja (@geekhomegpi) dos dias 27/05 até o dia 2/06 – quando será divulgado o ganhador.

Como faz para participar?

O Cosplayer que for devidamente trajado na loja, no dia 25.05, precisa tirar uma foto lá no painel e postar no stories pessoal, marcando o perfil da loja. Depois é só juntar a torcida para votar muito. O Cosplayer ainda garante 20% de desconto nas compras, nesse dia.

Essa é uma oportunidade que Rayssa Karollyne dos Santos Alves, de 24 anos, quer aproveitar. Até porque a jovem é Cosplayer desde 2013. De lá pra cá a paixão só aumentou, assim como a lista de vários personagens de jogos, animes e filmes que ela já fez Cosplay.

Curiosidades

Orgulho NERD

No calendário de nerds do mundo todo existem duas datas de comemoração nesse mês de maio. No dia 4, os fãs de Star Wars se reúnem para o Star Wars Day. E no dia 25, é celebrado o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como Dia da Toalha.

Como surgiu o termo NERD?

O termo nerd surgiu a partir de uma expressão usada na década de 1950 para os representantes de um Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Nortel, uma companhia de eletricidade do Canadá, e era designado para aqueles pesquisadores que trabalhavam no laboratório de tecnologia, e que passavam as noites em claro fazendo suas pesquisas. Na década de 60 o termo começou a ser utilizando para se referir principalmente aos físicos e aos intelectuais.

O que?

Dia do Orgulho Nerd

Quem?

Loja Geek Home Gurupi promove ação para comemorar a data com promoções, concurso e brindes.

Quando?

25.05

Onde?

Na loja que fica no Shopping Araguaia, em Gurupi.