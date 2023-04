Share on Twitter

No dia 19 de abril é comemorada o dia dos povos indígenas, pensando nisto e visando homenagear e atribuir valoração histórica e cultural aos mesmos, deputado Gutierres Torquato propôs na Assembleia Legislativa do Tocantins uma sessão solene, que acontece na próxima quinta-feira, 27.

“Sabemos que os povos indígenas são parte fundamental da história e da cultura do nosso país, tendo contribuído significativamente para a formação da identidade nacional. Além disso, precisamos destacar a importância da preservação da cultura e dos direitos dos povos indígenas, que enfrentam inúmeras dificuldades. Por isso propomos esta Sessão Solene e de imediato entramos em contato com a nossa secretaria dos povos originários, Narúbia, para tornarmos essa homenagem possível”, explica o deputado Gutierres.

O Brasil possui uma riqueza cultural imensurável, representada pelas diversas etnias indígenas existentes em nosso país. São mais de 300 povos indígenas, que falam cerca de 274 línguas diferentes e que possuem tradições e costumes únicos. No Estado do Tocantins, a presença dos povos indígenas é marcante, com diversas etnias que habitam a região há séculos, como os Karajá, Javaé, Xerente, Krahô, Apinajé.

