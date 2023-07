Por redação

Para evitar a ação de criminosos dentro das unidades hospitalares da rede estadual, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) vem a público alertar pacientes, familiares e demais acompanhantes sobre a tentativa de extorsão e pedidos de qualquer natureza para garantir atendimento na rede pública de saúde. Os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizados nos hospitais do Tocantins são totalmente gratuitos.

Segundo a direção do Hospital Geral de Palmas (HGP), houve o registro de golpistas exigindo depósitos em valores altos para a disponibilização de informações sobre o quadro clínico, procedimentos e medicamentos de pacientes. “A equipe do HGP não liga para familiares de pacientes pedindo valores ou cobrando por procedimento, qualquer informação do quadro clínico é repassada apenas para os familiares ou a pessoa indicada no prontuário, que também pode ser buscada diretamente nos serviços assistenciais com contatos presenciais diários ou em telefones previamente repassados”, disse diretor-administrativo do HGP, Fabricio Flor da Silva.

A SES-TO orienta que caso a pessoa seja surpreendida pelas ligações dos estelionatários, é indicado à procura imediata da Polícia Civil e a direção da unidade hospitalar para denúncia. As vítimas também podem registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Virtual pelo endereço: https://www2.ssp.to.gov.br/delegaciavirtual/ ou em qualquer Delegacia da Polícia Civil.

O golpe

O golpe em familiares de pacientes hospitalizados é um crime que vem acontecendo em todo o Brasil. Os criminosos procuram familiares de pacientes pedindo depósitos para a realização de procedimentos urgentes, que além de não serem realmente necessários, seriam cobertos pelo SUS. Qualquer atendimento no hospital público é gratuito, fiquem atentos.