O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Servir) informa que a partir da próxima segunda-feira, 29, haverá troca na plataforma de autorização e solicitação de procedimentos médicos e hospitalares do Plano. Os beneficiários devem ficar atentos quanto às alterações nos canais de atendimento.

Os usuários que tiverem guias autorizadas ou agendadas podem procurar o prestador para o atendimento sem a necessidade de nova autorização ou solicitação. E quanto às guias que estão em processo de análise, deverão ter o andamento acompanhado pelo sistema ou pelos canais de atendimento. Nos casos em que a guia não esteja incluída no sistema, o beneficiário deverá fazer a solicitação de autorização pelo e-mail: [email protected] impactomedica.com.br.

O superintendente de Benefícios e Atendimento ao Cidadão ressalta que o posto de atendimento presencial, mudou para o endereço ARSO 61 (Q. 603 sul), alameda 3, lote 22, sala 08 (prédio do Atlas Hotel Premium, na rotatória do Cristo Rei). “O beneficiário que necessitar de qualquer tipo de atendimento seja ele eletivo, de urgência ou emergência pode procurar a rede credenciada normalmente, pois, não haverá alteração nesse processo e caso seja necessário”, destaca.

Para primeiro acesso ao portal de autorizações o beneficiário deverá usar CPF do titular para usuário e o número do cartão para senha, logo em seguida realizar a troca da senha para uma de sua escolha. Não há a necessidade de atualização de dados cadastrais, todos os dados continuarão os mesmos inclusive o número da carteirinha do PLANO.

Canais de atendimento ao beneficiário

Solicitação de guias, procedimentos, autorizações e demais dúvidas:

[email protected] impactomedica.com.br (dúvidas sobre procedimentos solicitação de autorização);

0800 911 4040 – call center

https://servir.life – site do plano, com portal do beneficiário do prestador e demais informações.

https://novowebplanplansaude. facilinformatica.com.br/ GuiasTISS/Logon# (link direto para portal de autorizações).

Para verificação cadastral, financeiro, inclusão e exclusão e demais dúvidas administrativas utilizar os seguintes canais:

[email protected] ou (63) 3218-1598

Treinamento aos Prestadores

A Diretoria do Servir ressalta que todos os prestadores foram comunicados sobre o treinamento na nova Plataforma. Contudo, aqueles que não receberam o link ou não puderam realizar o treinamento devem enviar solicitação para o seguinte e-mail: [email protected] com.br.