Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Com o pagamento antecipado dos servidores, o Estado incentiva a movimentação da economia, fortalece o comércio, ajuda a manter o equilíbrio do mercado e oportuniza que os servidores também mantenham seus compromissos financeiros em dia. Os salários dos servidores do Executivo Estadual tocantinense estarão disponíveis para movimentações nesta quarta-feira, dia 27.

Com a execução antecipada da folha de pagamento referente ao mês de julho, o Estado do Tocantins injeta na economia local R$ 247.142.079,03, valor líquido da folha. Os demais encargos da folha serão quitados obedecendo os prazos legais. A folha completa exigiu do Estado investimento de R$ 420.154.126,47.