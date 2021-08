Quatro cursos nas áreas de construção civil, teconologia da informação, automotiva e refrigeração estão com inscrições abertas na escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Paraíso do Tocantins: Informática Básica (60h), Mecânico de Manutenção em Motocicletas (280 h), Mecânico de Ar Condicionado tipo Split (160h) e Mestre de Obras (300h). O atendimento para matrículas fica disponível por meio do whatsapp do SENAI (63) 9 8415-5239.

Todas as turmas são noturnas (aulas de 19h às 22h) e cursos como o de Informática Básica têm investimento de R$ 193,00. Os valores variam de acordo com a duração do curso e podem ser parcelados no atendimento da escola.

Para ligações e informações, o telefone do SENAI em Paraíso é o (63) 3361-3030. As vagas são limitadas e as turmas têm início das aulas previsto para os meses de setembro e outubro. Confira os pré-requisitos e informações de cada turma:

Informática Básica – 60 h

Pré-requisitos: Idade mínima: 14 anos; Escolaridade mínima: Ensino Fundamental incompleto (mínimo de 7º ano).

Realização: 13/09 a 08/10

Investimento: Boleto a vista R$ 193,00 ou 4x de R$ 48,25 no Cartão de Crédito

Mecânico de Manutenção em Motocicletas – 280 h

Pré-requisitos: Idade mínima: 16 anos completos;

Escolaridade mínima: Ter concluído 7º ano do Ensino Fundamental;

Realização: 13/09 a 16/02

Investimento: Em até 10 x de R$ 140,00 no cartão ou 5 x de R$ 280,00 no boleto com entrada.

Mecânico de Ar Condicionado tipo Split – 160h

Pré-requisitos: Idade Mínima: 16 anos completos; Escolaridade Mínima: Ter concluído 6ª série ou 7º

ano do Ensino Fundamental.

Realização: 11/10 a 17/12

Investimento: Entrada de R$ 163,00 + 4x R$ 163,00 no boleto, ou em 7 x sem juros no cartão.

Mestre de Obras – 300h

Pré-requisitos: Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo. Ter, no mínimo, 18 anos completos.

Experiência comprovada, no mínimo 03 anos, em função qualificada da área da Construção Civil.

Realização: 11/10 a 28/03

Investimento: Entrada de R$ 180,80 + 4x R$ 180,80 no boleto, ou em 7 x sem juros no cartão.