Senadora Professora Dorinha exalta a força do tocantinense na abertura da Exposição Tocantins 35 anos

Por Redação

Nesta terça-feira, 26, aconteceu a abertura da Exposição: Tocantins 35 anos, no Salão Negro do Senado Federal. A exposição, que segue até o dia 2 de outubro, foi um requerimento da senadora e organizado em parceria com o Governo do Tocantins.

Em seu discurso, a parlamentar lembrou quando chegou ao Estado, pouco tempo depois da sua criação, quando morou em Arraias.

“Essa exposição mostra a história, tenho o orgulho de ter vindo para o Estado logo após a sua criação. Morei em Arraias e foi por lá que conheci o Tocantins e o tocantinense. Foi por Arraias que eu conheci a firmeza de um povo que tinha muito pouco, mas que acreditava muito e que tinha uma esperança muito forte. E, com o pouco que tinha, viu a possibilidade da construção de um Tocantins forte”, disse.

Dorinha ainda ressaltou as potencialidades do Estado. “O tocantinense acredita na força da agricultura, na mineração, na educação, na possibilidade de preservar com inovação. Foi o primeiro estado a fazer o acordo sobre o crédito de carbono e que mostra que é possível preservar”.

A força do povo tocantinense e o direito de cuidar das pessoas também foi exaltado pela senadora. “Nós temos o direito de fortalecer as nossas comunidades tradicionais, cuidar dos quilombos, dos povos indígenas, etnias que tanto nos orgulham com suas cores, seus costumes, com a sua cultura e, acima, com a sua resiliência e firmeza nesse processo de construção do Estado”

A união da bancada federal e da parceria com o governador Wanderlei Barbosa em prol do crescimento do Estado também foi lembrada pela senadora.

“Essa exposição é simbólica e olhamos todas as pessoas que ajudaram neste processo de construção. E a bancada do Tocantins tem perspectiva e disposição de trabalhar junto. É uma oportunidade de uma bancada mais do que enxergar o trabalho político, mas o compromisso de honrar cada voto”, disse a parlamentar, que também enalteceu a trajetória de Wanderlei Barbosa e a sua postura como governador.

Sessão solene

Ainda em comemoração pelos 35 anos da criação do Tocantins, está marcada uma sessão solene, no plenário do Senado Federal, às 10 horas, no dia 2 de outubro. A sessão foi um requerimento da senadora Professora Dorinha, do senador Eduardo Gomes e do deputado federal Ricardo Ayres.