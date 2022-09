Por Wesley Silas

Com agenda intensa com visitas a representantes de classes, adesivaço e reunião a noite, a candidata ao Senado intensifica campanha para sua reeleição na região sul do Tocantins nesta sexta-feira, 02. Em entrevista ao Portal Atitude ela comentou os números das pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana, em especial a pesquisa Fieto/Vetor publicada na quinta-feira, 01, que colocou na disputa ao senado a professora Dorinha Seabra (UB) com 23% das intenções de votos e a senadora Kátia com 20%.

“É interessante ser permitido este tipo de pesquisas, sem o menor controle. Nós temos nossas pesquisas internas que não nos interessa divulgar agora e seguimos firmes e confiantes. O aumento de apoios que todo mundo acompanha nas redes sociais tira um mapa de verdade como estão as pesquisas”, rebateu.

O registro da pesquisa Fieto/Vetor foi feito no Tribunal Regional Eleitoral (TO – 04812/2022 – Governador/Senador).