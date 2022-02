Por Wesley Silas

Na sugestão, a senadora pediu a viabilidade do uso de recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) para manutenção das estradas vicinas nos trechos das rotas do transporte escolar.

“Por conta destas chuvas que tiveram no Brasil inteiro estamos com as estradas, totalmente, acabadas e ônibus novos que nós da bancada federal estão nestas estradas que vão destruir nossos ônibus”, reivindicou a senadora.

Em resposta, o presidente do FNDE, Marcelo Lopes, mostrou-se interessado na proposta. “Acolho com muito carinho a sugestão e vamos tratar com nossa equipe técnica para que os recursos empossados na conta do PNATE tenham a possibilidade de ter este objetivo”.