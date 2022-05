Share on Twitter

Por Wesley Silas

“Neste exato momento estamos liberando no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), R$ 38 milhões para Lagoa da Confusão”, disse o senador por meio da sua assessoria ao Portal Atitude.

Segundo o senador, trata-se da assinatura do Termo de Execução Descentralizada para Estudo e Execução de 14 Elevatórias em Rios do Município de Lagoa da Confusão assinado pelo Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Daniel Ferreira.