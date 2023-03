por Redação

Na manhã desta sexta-feira, 10, servidores do executivo estadual, do município de Gurupi, participaram de mais uma edição do seminário “Tipos de assédio no ambiente de trabalho, suas consequências e como lidar”. A ação, promovida pela Secretaria da Administração (Secad) por meio da Junta Médica Oficial do Estado (JMOE) faz parte do Projeto Saúde Mental do Servidor e o Programa de Conscientização e Prevenção ao Assédio e Discriminação no Serviço Público do Tocantins (Ampare). O primeiro seminário foi realizado em Araguaína, em fevereiro deste ano.

O secretário executivo da Administração Rodrigo Ayres destaca que o seminário é a primeira etapa do Programa Ampare, que deve se estender por todo o Estado, ao longo do ano a fim de promover, incialmente, a conscientização dos servidores quanto a existência e os efeitos nocivos dos assédios no ambiente de trabalho.

“Nosso governador Wanderlei Barbosa nos passa uma orientação muito clara de humanismo e de buscar a dignidade da pessoa humana, desde quando assumiu o governo e nessa linha também nosso secretário da administração Paulo César. Com isso tivemos uma liberdade de estabelecer programas que desenvolvam as potencialidades das pessoas e como consequência disso nasceu o Ampare, que visa enfrentar todas as formas de assédio e também todas as discriminações, porventura ocorridas em todos os ambientes da administração pública”, pontua Rodrigo Ayres.

A diretora da JMOE, Marcia Varão comenta que após o lançamento do Programa Ampare, servidores de todo o executivo estadual estão mais atentos às suas necessidades quanto à saúde mental e buscam a Junta Médica para acompanhamento e auxílio. “Percebemos a necessidade de um acompanhamento mais próximo aos servidores para compreender melhor como o servidor estava indo para o trabalho. Hoje temos uma equipe com psicólogos e assistentes sociais todos voltados a este projeto de saúde mental que se estende a todos os órgão da administração pública estadual”, comenta a diretora.

O psicólogo e palestrante da JMOE, Flávio Alexandre, esclarece que a conscientização é o primeiro passo para a multiplicação das informações quanto a conscientização sobre a existência do assédio e posteriormente sua prevenção e combate.

“Nosso objetivo é trabalhar a conscientização de forma a ter um caráter multiplicador para que as pessoas passem essas reflexões que a gente discute nesses momentos e tomem consciência a respeito do assunto”, acrescenta.

Ampare

Desenvolvida pela Secad, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE), o Ampare é um Programa cujo principal objetivo é desenvolver políticas de prevenção e, sobretudo, promover a conscientização da necessidade de um ambiente de trabalho saudável e confortável aos servidores, para o bom funcionamento do serviço público.