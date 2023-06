Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

Com o objetivo de estabelecer ações de prevenção visando difundir informações e conhecimento a respeito da segurança dos banhistas e praticantes de atividades aquáticas nas piscinas, rios, represas, lagos, entre outros; o deputado estadual Eduardo Fortes apresentou na manhã desta quarta-feira, 14, projeto de lei que institui a semana estadual de prevenção de afogamentos no Tocantins. O tema também foi discutido pessoalmente com o governador Wanderlei Barbosa, nesta terça-feira, 13, no Palácio Araguaia, durante o lançamento da Temporada de Praia 2023 no estado.

“Por meio de ações educativas sobre as formas de promover um lazer seguro e que evite possíveis afogamentos, estamos apresentando este projeto de lei”, destacou o parlamentar.

“O Tocantins está inserido na rota nacional do turismo de aventura, ecológico, rural, de sol e praia doce, “requerendo do poder público e da sociedade civil iniciativas através de campanhas sobre os perigos do afogamento e os cuidados básicos de segurança que devem ser adotados pelas pessoas em rios e lagos”, reforçou ele.