Por Redação

As fiscalizações tiveram início na segunda-feira, 14, e seguem até a próxima sexta-feira, 18, com a finalidade de vistoriar estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal.

Durante as inspeções, o MPTO e órgãos parceiros da área de proteção e defesa do consumidor supervisionam a origem dos alimentos, a data de validade, a autorização do órgão competente para comercialização e o armazenamento adequado. Além disso, orientam os comerciantes quanto aos direitos consumeristas.

As operações nas duas cidades contam a participação do MPTO, Vigilância Sanitária Estadual e Municipais, Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Polícia Militar e Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon).