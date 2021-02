A orientação da Seduc é para que o início das atividades se dê pelas escolas das localidades que registraram menor incidência de casos de Covid-19 nos últimos dias, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde

Por Redação

O retorno gradativo das atividades presenciais nas escolas da rede estadual de ensino do Tocantins começa a partir desta segunda-feira, 8. A orientação da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) é para que o início das atividades se dê pelas escolas das localidades que registraram menor incidência de casos de Covid-19 nos últimos dias, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde.

“Fizemos um exercício, de forma responsável, para identificar aqueles municípios onde o ambiente está mais favorável. Identificamos 92 localidades, das quais 26 municípios não apresentaram nenhum caso nos últimos dias; outros 18, apresentaram um caso cada; outros 15, registraram dois casos, e assim por diante. Nossa orientação é que as escolas estaduais desta localidades utilizem esta primeira semana (de 8 a 13 de fevereiro) como período de adaptação, fortalecendo o diálogo com pais e estudantes”, frisou.

A gestora também destacou que a Seduc a está auxiliando as escolas estaduais nestas cidades para que recebam os estudantes com segurança. “Orientamos que nesta segunda-feira ocorra a abertura das escolas para o acolhimento dos estudantes, com a entrega das máscaras, orientações sobre os protocolos de segurança, rotinas educacionais e diálogo com a comunidade escolar”, frisou.

Ao todo, 147 escolas da rede estadual estarão aptas a iniciar as atividades presenciais nesta primeira semana. “Neste grupo, temos escolas com diferentes realidades. Parte delas estão prontas para iniciar as aulas presencias, outras estarão organizando os espaços, outras estarão fazendo seu planejamento de retorno”, enfatizou a secretária, lembrando que cada unidade de ensino tem seus canais diretos com pais e alunos e repassarão as informações sobre o retorno, à medida em que estiverem prontas para iniciar as atividades educacionais presenciais.

As demais escolas da rede seguem ofertando aulas não presenciais aos estudantes e preparando seus planos de retorno presencial. Após o período de adaptação deste primeiro grupo de escolas, as demais retornarão, também de forma gradativa.

“Todos os nossos esforços estão centrados em fazer com que este retorno ocorra da forma mais segura possível. Já destinamos para estas escolas Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos estudantes e servidores, tais como álcool em gel, dispenser de álcool em gel para parede, álcool 70%, termômetro digital. Elas também estão recebendo máscaras e material de comunicação visual de orientação e demarcação dos espaços escolares. Outros equipamentos, tais como protetor facial, aventais, luvas, tapetes sanitizantes podem ser adquiridos pelas unidades escolares, por meio de recursos oriundos da gestão descentralizada ou do aporte recebido por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Emergencial”, frisou a secretária.

Além dos equipamentos, todas as unidades de ensino da rede estadual receberão o Plano de Retomada das Atividades Escolares Presenciais ou Híbridas, elaborado pela equipe técnica da Seduc, que apresenta um conjunto de práticas pedagógicas, de gestão e proteção à saúde, para nortear as escolas públicas na condução deste processo de implementação gradativa de aulas presenciais.