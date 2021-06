por Lucas Ferreira

“A ideia foi performar o real e contar as histórias de maneira lúdica e cômica”, dessa forma, Jonas Barros define sua obra, Na Ponta da Língua – Causos ‘coisados’. O livro, escrito em parceria com o jornalista Paulo Albuquerque, e que remonta aos acontecimentos emblemáticos ocorridos na cidade de Gurupi, foi entregue ao secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, na tarde dessa terça-feira, 15.

Citado na folha de agradecimentos, o titular da Sics demonstrou a alegria de poder receber Barros e, ainda, fez questão de afirmar sua admiração pelo escritor. “Além de meu amigo, é um exímio contista. Dono de uma das memórias vivas do nosso Tocantins”, destacou Tom Lyra.

Durante o encontro, o autor explicou que o livro surgiu da ideia de documentar os fatos e garantir que parte da memória do povo tocantinense não se perca, contribuindo, segundo ele, para “eternizar os causos e manter a cultura viva.”

Boa parte dos contos presentes na obra foram narrados por Jonas Barros. No prefácio, o jornalista Paulo Albuquerque garante que a intenção do livro é entreter o leitor e adianta que os relatos escolhidos não são retratos fiéis da história e que, portanto, também não há preocupação em separá-los conforme o tempo do acontecimento.

Com o livro em mãos, retribuindo o agradecimento registrado nas páginas do “Na ponta da língua”, Tom Lyra, mais uma vez, fez questão de elogiar a atitude de Barros. “O Brasil precisa que mais pessoas estejam motivadas a criar, inventar, produzir e fazer perpetuar aquilo que há de mais bonito no mundo: a história do nosso povo”, finalizou.