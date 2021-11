por Redação

O SISEPE-TO notificou extrajudicialmente o secretário de segurança pública, Wlademir Costa Mota Oliveira, nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2021. A Notificação solicita resposta do ofício nº 083/2021 protocolado pelo SISEPE-TO em 17 de junho de 2021. O Ofício cobra as providências necessárias para sanar as irregularidades no armazenamento de materiais inflamáveis e perigosos no Núcleo de Perícias em Araguaína.

Após visita in loco do diretor regional norte, Osamar Fernandes, foi constatado o armazenamento irregular de 200 litros de gasolina e condições insalubres aos servidores sindicalizados lotados naquele Núcleo.

De acordo com o presidente do SISEPE-TO, Cleiton Pinheiro, o prazo para que o secretário dê uma resposta é de 72 horas já que nenhuma providência para solução do problema foi tomada. “Os servidores sindicalizados não podem ficar expostos a riscos. É dever da administração pública oferecer um ambiente de trabalho adequado”, ressaltou.