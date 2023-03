Por Redação

O secretário de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Secihd), Thiago Lopes Benfica, e o prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues, reuniram-se nesta segunda-feira, 27, para tratar de parcerias e projetos em conjunto relacionados à habitação e ao desenvolvimento urbano do município. Temas como a construção de novas moradias populares e a modernização da infraestrutura urbana foram pautados durante o encontro.

O secretário Thiago Benfica destacou que a reunião foi bastante produtiva e que a atual gestão está empenhada em contribuir para o desenvolvimento das cidades.

“Estamos aqui para ouvir as demandas dos municípios e buscar soluções conjuntas para as questões que surgirem “, afirmou, reforçando que o objetivo da reunião foi alinhar estratégias e ações que contribuam para o crescimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

O prefeito Heno Rodrigues destacou a importância da parceria com o Governo do Tocantins para a execução de projetos que beneficiem a população do município. “Estamos empenhados em buscar alternativas e soluções para as demandas habitacionais e de desenvolvimento urbano da nossa cidade. A parceria com o Governo do Tocantins e a secretária é fundamental para a realização desses projetos”, destacou.

A expectativa é que nos próximos meses sejam anunciados projetos e ações em conjunto que possam contribuir para o crescimento e desenvolvimento de Formoso do Araguaia e outras cidades.