O secretário de Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Jairo Mariano, esteve na tarde desta quinta-feira, 02, em Palmas, vistoriando as obras de construção dos apartamentos da Arso 92 (905 Sul), projeto que faz parte das obras habitacionais do Programa Pró-Moradia, executado pelo Governo do Tocantins, em parceria com a União.

Jairo Mariano visitou o canteiro de obras que já possui 47% concluída e tem investimento de R$ 17 milhões e contará com 272 apartamentos, divididos em 17 blocos. A primeira etapa do projeto beneficiará 96 famílias, com a entrega das unidades habitacionais em março de 2022.

Além do benefício àqueles que receberão as chaves da casa própria, a obra tem garantido o sustento de dezenas de famílias, ao criar mais de 100 vagas de empregos direto e indiretamente.

Ao acompanhar os trabalhos da equipe responsável pela construção dos edifícios, Jairo Mariano frisou a determinação do governador em exercício Wanderlei Barbosa para que todas as obras executadas no Estado tivessem um acompanhamento integral da Seinf. “Um dos objetivos dessa agenda positiva criada pelo Governo do Estado é dar celeridade às obras para que a comunidade seja beneficiada com mais rapidez. Dentro desta quadra estão vários projetos de habitação e o nosso foco é concluí-las para que as famílias tenham uma moradia digna e maior qualidade de vida”, completou.