por Wesley Silas

Afonso Piva de Santana não é mais o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). Ele pediu exoneração após o governador Wanderlei Barbosa ter declaro em uma entrevista durante a 7ª Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA 2024-2027) que aconteceu em Gurupi que não tomaria “nenhuma medida sem uma possível confirmação dos fatos”.

A investigação apura contratos de insumos para os hospitais públicos do Tocantins e supostos desvios de dinheiro. Mandados estão sendo cumpridos em endereços do secretário de saúde Afonso Piva, e da superintendente de Vigilância em Saúde, Perciliana Bezerra. Ainda não há informação sobre a participação deles.

“É do meu total interesse que tudo isso seja esclarecido. Construí meu patrimônio ao longo de 19 anos de trabalho e nunca fui proprietário de qualquer empresa no setor de Saúde. Confio na Justiça e vou provar a minha inocência”, afirmou Piva no dia da Operação da Polícia Federal ter feito busca e apreensão para investigar possíveis irregularidades em contratos da Secretaria de Estado da Saúde. Quatro dias após a operação Piva pediu exoneração do cargo.