Por Redação

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), informa que a secretária municipal da Saúde, Valéria Paranaguá, diagnosticada com Covid-19 na quarta, 24, apresentou piora no estado de saúde e foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde deste domingo, 28. A secretária recebeu o atendimento de estabilização na UPA Norte, mas em razão da evolução do quadro, houve a necessidade de um tratamento intensivo. Valéria Paranaguá está consciente e seu quadro de saúde é considerado estável.

Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus)