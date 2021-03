Valéria estava internada desde o dia 28 de fevereiro, no Instituto Ortopédico de Palmas (IOP), tendo permanecido 18 dias em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços da equipe de saúde,

Valéria não resistiu e veio a óbito após duas paradas cardiorespiratórias. Confira as Notas de Pesar:

Por Redação

NOTA OFICIAL

Com grande pesar, a Prefeitura Municipal de Palmas comunica o falecimento da secretária de Saúde, Valéria Paranaguá, ocorrida por volta das 13h30h, nesta quinta-feira, 18, em Palmas, vítima de complicações causadas pela Covid-19.

Valéria estava internada desde o dia 28 de fevereiro, no Instituto Ortopédico de Palmas (IOP), tendo permanecido 18 dias em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços da equipe de saúde,

Valéria não resistiu e veio a óbito após duas paradas cardiorespiratórias.

A prefeita Cinthia Ribeiro lamentou a morte e destacou o papel da servidora no

enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus, desde o primeiro caso registrado em Palmas. “Valéria dedicou sua vida à saúde pública.

Renunciou a muitas oportunidades pessoais em favor do ideal de servir ao próximo, fazendo isso com muita qualidade. Deixa um legado de serviços prestados ao Estado do Tocantins, além do exemplo de coragem e dedicação

ao que fez. Nos fez acreditar na grandeza do Sistema Único de Saúde. Nós, servidores da Prefeitura e, em especial, aos da Saúde, estamos consternados com esse episódio, buscando forças onde podemos para enfrentar essa perda

irreparável. Minha solidariedade à família, aos incontáveis amigos e todos que

tiveram a oportunidade do convívio com essa grande mulher”.

Perfil

Servidora pública aposentada da Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO), onde ingressou em 1989, Valéria Silva Paranaguá tinha 58 anos, era natural de Santa Helena de Goiás (GO) e mudou-se para Araguaína aos 12 anos.

Formada em Serviço Social, pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a gestora possuía Mestrado em Saúde Pública com ênfase em Epidemiologia no Instituto Superior de Ciências Médicas de La Havana, Cuba. Tinha especialização em Saúde Pública, Informática em Saúde, Auditoria em Saúde, Administração Hospitalar, Gestão e Auditoria na Administração Pública e em Economia e Avaliação de Tecnologias da Saúde. Com 31 anos de atuação na rede pública, Valéria ingressou na Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), em janeiro de 2020 ocupando a Superintendência de Atenção Primária e Vigilância em Saúde (Supavs) e no mês de agosto do mesmo ano

foi nomeada secretária da pasta, ondepermaneceu até o momento.

18 de março de 2021.

Nota de Pesar do Governador Mauro Carlesse

Com grande tristeza, recebi a notícia do falecimento da secretária de Saúde de Palmas, Valéria Paranaguá, nesta quinta-feira, 18, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Valéria Paranaguá era servidora pública aposentada do Estado do Tocantins e, desde 2020, atuava na Secretaria Municipal de Saúde da Capital, onde, desde agosto daquele ano, ocupava o cargo de Secretária da Saúde.

Com 31 anos de excelentes serviços prestados à saúde, Valéria Paranaguá deixa um legado ímpar de amor e dedicação ao aprimoramento e à qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Nesse momento de tristeza e dor, rogo para que o Espírito Santo de Deus console os corações de seus familiares, amigos e colegas de profissão que, certamente, sentem a partida prematura de Valéria Paranaguá. A todos, os meus sinceros sentimentos.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

Nota de pesar – Valéria Paranaguá

Infelizmente, tomei conhecimento, agora há pouco, do falecimento da secretária municipal de Saúde de Palmas, Valéria Paranaguá, vítima da Covid-19.

É muito triste ver uma gestora empenhada em combater os males da pandemia perder a vida dessa forma, durante o exercício de sua função e trabalhando para salvar o maior número de pessoas possíveis.

Expresso aqui meus sinceros votos de força e solidariedade a todos os familiares e amigos de Valéria, bem como a todos os integrantes da Prefeitura de Palmas.

Nesse momento de profunda dor, peço a Deus para que todos os corações possam ser confortados o quanto antes!

Ronaldo Dimas

Presidente estadual do Podemos

Nota de pesar

Com imensa tristeza recebemos na tarde desta quinta-feira, 18 de março, a notícia do falecimento da secretária municipal de saúde de Palmas, Valéria Paranaguá, mais uma vítima da COVID-19.

Valéria tem uma vasta experiência em gestão pública. Trabalhou na Secretaria de Saúde do Estado (SES), contribuiu também com o desenvolvimento de outros municípios como Lajeado, Araguaína e atualmente Palmas.

Neste momento de tristeza, regamos ao nosso pai celestial que conforte os familiares e amigos.

*Deputado Estadual*

*Olyntho*

Nota de pesar* 🖤

É com imensa tristeza que soubemos do falecimento da secretária municipal de saúde de Palmas, Valéria Paranaguá, ocorrido nesta quinta, 18. Valéria é mais uma vítima da Covid-19 no Tocantins.

Valéria Paranaguá atuava também como Diretora Administrativa Adjunta do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) e deixa um legado de atuação pela saúde do município e trabalho pelo Tocantins.

Lamentamos profundamente mais essa perda. Pedimos a Deus em oração que ele console familiares e amigos.

Clamamos ainda ao nosso poderoso Deus que proteja as famílias do Tocantins e do mundo desta doença que já matou milhares de pessoas.

_Descanse em paz!_

*Deputada estadual Vanda Monteiro e família