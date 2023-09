Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

O ofício circular enviado aos secretários municipais dos municípios pactuados da região sul, “vazado nas redes sociais” foi mal compreendido, pois,se trata de uma decisão para não prejudicar ainda mais as finanças da Saúde Municipal e seguiu o exemplo de Palmas (confira aqui).

“Seguimos a mesma decisão tomada no município de Palmas porque, na verdade, estávamos atendendo vários municípios sem que eles nos repassassem a contrapartida completa. A nossa proposta é chegar a uma solução para que não recaia 2/3 das despesas somente para Gurupi e assim possamos atender de forma justa o pacto com estes municípios”, disse a secretária Luana Nunes.

Ela explica que o ofício se refere a Programação Pactuada e Integrada da Assistência (PPI). “Nesta PPI os municípios nos pagam um valor para fazermos os atendimentos que eles não fazem e são feitos pelas cidades de maiores portes, como é a nossa; porém, o valor que as cidades vizinhas pagam para Gurupi é três vezes menor do que nós pagamos nas consultas. Esta medida não atinge os usuários que habitam em Gurupi”, explicou.

Segundo a secretária, a medida visa otimizar os recursos disponíveis no Município de Gurupi, para que seja possível atender as necessidades básicas da nossa população neste momento de dificuldades financeiras. E também implementar as melhorias necessárias.