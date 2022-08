Por Redação

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio dos Agentes de Combate às Endemias (ACE’s), tem realizado a busca ativa do animal peçonhento. Na semana passada, em Gurupi, foram capturados escorpiões das espécies conhecidas como ‘amarela’ (Tityus confluens) e ‘preta’ (Tityus bahiensis), nos setores Novo Horizonte, Waldir Lins, Nova Fronteira e também no Centro. No entanto, nenhuma picada foi notificada e os ACE’s seguem fazendo as vistorias e orientando a comunidade local sobre como eliminar criadouros.

Os mutirões e vistorias em quintais, terrenos e pontos estratégicos são fundamentais para identificar possíveis criadouros de aedes aegypti e de escorpiões, ambos estão relacionados à limpeza. Os locais com acúmulo de sujeira tornam-se favoráveis para a proliferação do aracnídeo e do mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.

“É importante que a população colabore com a limpeza e manutenção dos quintais. Terrenos sujos representam um perigo à saúde pública, com proliferação de insetos peçonhentos e propiciando doenças”, explicou o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes.

Para evitar a presença desses animais dentro de casa é importante colocar telas em ralos, limpar e fechar as caixas de gordura, vedar frestas de paredes, colocar o lixo em sacos plásticos bem amarrados, não acumular lixo ou objetos em desuso. Dedetizar as casas para matar as baratas (principal fonte de alimento do escorpião). Fazer uma vistoria em roupas e sapatos, antes do uso. Evitar que as camas estejam encostadas na parede, redobrar a atenção nas roupas de cama, antes de usar.

“Estes animais têm hábitos noturnos e se escondem em locais escuros e úmidos, como entulhos, telhas e tijolos empilhados, atrás de móveis e por entre as roupas”, informou Cristiane Silva Neves, coordenadora da área de endemias

O QUE FAZER?

Em casos de picadas não passe álcool no local, lave com água abundante e sabão, coloque gelo. Procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a UPA-24H para receber o tratamento o mais rápido possível. Os casos de picada de escorpião em idosos, hipertensos e crianças podem ser fatais.

Em caso de identificar um escorpião em casa, a pessoa deve notificar imediatamente a equipe de combate às endemias, além de tomar os devidos cuidados ao lidar com o animal. Nunca toque neles diretamente, pois eles se tornam agressivos quando ameaçados. Caso precise matar o escorpião, não utilize veneno, use apenas água quente para abatê-lo instantaneamente.

Ao serem acionados, os agentes treinados vão até o endereço para realizar a vistoria, executar as atividades de busca ativa e manejo ambiental, além de orientar os moradores de todas as ações que devem ser tomadas para evitar o aparecimento de outros escorpiões.

Os Agentes de Combate à Endemias podem ser acionados pelo telefone 3313-1076. Já o telefone de contato do CCZ é o 3315-0098.

“É importante que os moradores realizem a organização e o manejo do ambiente dentro de sua residência e no quintal, mantendo-o sempre limpo, evitando assim que tais animais encontrem locais que possam se alojar. A limpeza é a melhor maneira de prevenir e combater o escorpião”, completou Cristiane.