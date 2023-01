Na manhã desta quinta-feira, 12, o Secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, recebeu o Secretário Extraordinário de Participações Sociais e Politicas de Governo, Marcos Milhomens, o Secretário de Estado da Comunicação (Secom), Marcio Rocha, acompanhado da Diretora de Publicidade, Inácia Parente e da Diretora de Jornalismo, Ray Viana em reunião para tratar de demandas pertinentes aos primeiros 90 dias de governo.

Na ocasião, o gestor da Sics falou sobre a importância de apresentar o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS), para a imprensa tocantinense. Também entraram na pauta da reunião, o lançamento do subprograma Produtos da Terra que trará benefícios para os municípios tocantinenses e o lançamento de projetos para qualificação de mão de obra, através dos Projetos Tocantins + Profissionalização que prevê 15 mil novas qualificações profissionais.

Para finalizar, foi apresentado também, a necessidade de criação do Site Investe Tocantins, que contará com informações atualizadas e dinâmicas, com o objetivo de atrair investidores para o Estado, gerando emprego e renda para a população. Além da língua oficial, o site será desenvolvido em mais dois idiomas, Inglês e Espanhol, visando facilitar a comunicação com os países da América Latina. O lançamento do site está previsto para o primeiro semestre de 2023.

O Secretário da Comunicação, Márcio Rocha, destacou a importância de alinhar as ações para que o desenvolvimento econômico chegue a todas as regiões do Estado.

“Vamos trabalhar para desenvolver essas ideias, os projetos apresentados aqui hoje estão alinhados com o plano de governo e serão importantíssimos para levar o desenvolvimento socioeconômico à todos os municípios tocantinenses. É muito importante essa integração entre as pastas, sendo assim a gente consegue obter o melhor resultado”, disse.

Segundo o Secretário Carlos Humberto Lima, o apoio da Secom para esses projetos é de suma importância.

“O apoio da Secom será essencial para a realização dos nossos projetos, saímos dessa reunião com alinhamento de ideias e com a certeza de que trabalharemos juntos da melhor maneira possível”, finalizou o gestor.