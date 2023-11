Secad institui comissão para análise de viabilidade do concurso público do Quadro Geral do Tocantins

da redação

A Secretaria da Administração (Secad), divulgou no Diário Oficial Nº 6444, nessa terça-feira, 7, a Portaria Nº 2028/2023 que visa a instituição de uma comissão para estudar a viabilidade do Concurso Público para provimento dos cargos do Quadro Geral do Estado do Tocantins.

O secretário da Administração, Paulo César Benfica Filho, destaca que essa publicação da Portaria é um importante passo para definir a possibilidade do Concurso. “Com essa divulgação, estamos estabelecendo a comissão delegada de conduzir os estudos técnicos que irão determinar a viabilidade do concurso”, frisa.

A comissão técnica será formada pelos servidores: Maria Luiza Gomes de Aguiar, Zenóbio Cruz da Silva Arruda Junior, José Wellyngton Noronha Aguiar, Marcos Rezende Machado, Luis Sergio Simao e, também, Anderson de Souza Bezerra. Ressalta-se que todos são servidores da Secad.