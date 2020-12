Sebrae Tocantins inicia Semana de Renegociação e Crédito

A programação contará com palestras, seminários, orientações e rodadas de crédito. As instituições financeiras que participarão das renegociações de dívidas e ofertarão linhas de créditos para os pequenos negócios, são: Banco do Brasil, Caixa, Banco da Amazônia, Santander, Bradesco, SICOOB e SICREDI.

Após apresentar a Semana de Renegociação e Crédito que acontecerá de 07 a 11 de dezembro, nos municípios de Palmas, Paraíso, Porto Nacional, Gurupi, Dianópolis, Araguaína, Araguatins, Augustinópolis e Colinas, o Sebrae ofertará no evento palestras, seminários, orientações e rodadas de crédito.

“Débitos tributários, por exemplo, impedem a emissão de certidões negativas e limitam a competitividade das empresas. Débitos com fornecedores podem comprometer estoques. Dívidas bancárias podem se acumular. Preparamos esta semana de renegociação e crédito para auxiliar o empresário com as pendências financeiras e iniciar 2021 com o pé direito”, pontuou o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes.

“Renegociar dívidas é uma atividade que um empreendedor deve ter o costume de fazer, em especial nos momentos de aperto no fluxo de caixa. Isso pode ser uma solução nesse momento em que muitos estão vendo o faturamento cair ou mesmo zerar, devido às medidas de isolamento social”, afirmou Eliana Castro, diretora técnica do Sebrae Tocantins.

Mais informações sobre a Semana de Renegociação e Crédito podem ser acessadas pelo www.sebrae.com.br/tocantins e pela Central de Relacionamento pelos números – 0800 570 0800 e 9.9971.2198 – confira a programação na sua cidade aqui