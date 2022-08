Share on Twitter

Por Wesley Silas

Na ocasião a maioria dos aliados de Irajá Abreu defendeu a união dos pré-candidatos ao governo e, caso não aconteça, a unanimidade foi em defesa da pré-candidatura de Irajá Abreu ao Governo do Tocantins.

Jogador reserva

Em seguida arrematou: “Se não unir a oposição, vamos ter que convocar um jogador da reserva”, defende Irajá Abreu sobre a pré-candidatura ao governo”, disse.