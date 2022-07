Share on Twitter

A iniciativa trará aos trabalhadores amputados de todo o estado do Tocantins, as extensões de braços, pernas e joelhos que lhes permitirão trabalhar e viver plenamente.

Em Novembro de 2020, a GEX Palmas assinou os contratos para aquisição do serviço de confecção de próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção, no valor de R$ 593.540,00.

Como resultado, nos dias 04 e 07 de junho a equipe fará a entrega das próteses na Agência da Previdência Social de Palmas, com a presença dos segurados, representantes técnicos do contrato, médicos peritos e representantes das empresas contratadas. Entre os protetizados, a maioria é jovem, do sexo masculino, de 25 a 45 anos e vítima de acidentes de trânsito, principalmente de moto.

Nesta etapa de julho, serão entregues 10 próteses perfazendo uma total de 32 já entregues das 39 licitadas no processo.

Com a ação, o INSS devolverá a capacidade laboral a 32 homens e 7 mulheres da área de abrangência das Agências da Previdência Social em Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Gurupi, Miracema, Palmas, Paraíso e Porto Nacional.

Mecanismo para redução de barreiras

Segundo o INSS, a concessão de próteses, órteses, meios auxiliares de locomoção e acessórios é atribuição legal do órgão por meio do Serviço de Reabilitação Profissional.

“O intuito é atender a missão, os objetivos institucionais e visa à garantia de direitos básicos. Trata-se de um importante mecanismo para a redução de barreiras que restrinjam a participação social dos reabilitados, sendo vital para a reinseri-los no mercado de trabalho”, informou.