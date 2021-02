De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), atendendo a solicitação do Ministério da Saúde (MS), o Tocantins receberá na noite deste domingo 31, 18 pacientes clínicos acometidos pela Covid-19, em estado leve e moderado, provenientes do Estado do Amazonas-AM.

Por Wesley Silas

Segundo a SES, os pacientes transferidos serão acolhidos em leitos disponibilizados no Hospital Estadual de Combate a Covid-19, onde darão prosseguimento ao tratamento. A SES ressalta que a chegada de novos pacientes para os leitos covid-19, não causam prejuízo ao atendimento da população tocantinense.

“Os amazonenses serão embarcados, acompanhados por uma equipe médica, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), e pousará no aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas, com horário previsto entre 23h:15 e 23h:30min do dia 31/01/2021”, informou.

O Governo do Tocantins destacou que em um momento complicado na saúde pública do Amazonas, o Estado do Tocantins se disponibilizou a receber os pacientes. A estratégia faz parte de uma força-tarefa realizada por meio de uma cooperação interestadual, com o apoio do Ministério da Saúde e Força Aérea Brasileira (FAB).