Doses foram recebidas na madrugada desta quarta-feira, 03, em Palmas.

Por Erlene Miranda (da assessoria)

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), recebeu na madrugada desta quarta-feira, 03, 13,2 mil doses da vacina CoronaVac. As vacinas foram encaminhadas para a Gerência Estadual de Imunização, em Palmas, onde os lotes serão conferidos e separados. Após este processo, a Central de Imunização, assim como o Polo de distribuição, localizado em Araguaína, convocará os municípios para que retirem as doses correspondentes a cada um deles.

“Já recebemos um total de 125.600 doses de vacinas para combate à Covid-19, sendo 110.600 de Coronavac e 15.000 de Astrazeneca, sabemos que esses imunizantes são essenciais para o enfrentamento à pandemia” afirmou o Secretário da SES, Drº Edgar Tolini, que complementou “nós temos trabalhado para que as vacinas sejam entregues com celeridade aos municípios; temos dado todo auxílio para o recebimento destas doses para rápida imunização da nossa população prioritária”.

Público imunizado

As vacinas recebidas serão utilizadas para imunização do público- alvo da primeira fase, estes trabalhadores da saúde e idosos de 80 a 84 anos.