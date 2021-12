Uma história de superação, cuidado humanizado, atendimento especializado, além de muito carinho marcou a internação de um paciente de 65 anos no Hospital Geral de Palmas (HGP). O idoso deu entrada na unidade em estado grave, com traumatismo craniano, ainda de dezembro de 2019. Neste período, recebeu os cuidados da equipe multiprofissional. O paciente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em via pública em Palmas, sem identificação.

da redação

Na quinta-feira, 16, o paciente deixou a unidade hospitalar para residir em uma Instituição de Longa Permanência para idosos, onde contará com suporte e cuidados necessários.

A coordenadora do Serviço Social do HGP, Cleide Noleto, enfatiza que o hospital conta com uma equipe de assistentes sociais comprometida com os direitos dos pacientes, que precedeu imediatamente com o processo para a identificação pessoal, em parceria com o Instituto de Identificação do Estado. “Após a identificação, realizou a busca ativa dos familiares, que foram localizados em outro Estado e, diante da impossibilidade em receber suporte familiar, iniciou-se uma longa caminhada para assegurar condições de moradia ao paciente”, afirmou.

A coordenadora explicou ainda que “a equipe do serviço social realizou os encaminhamentos e a articulação com o Ministério Público em conjunto com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que culminou no encaminhamento do paciente para a instituição onde vai residir. A equipe, por meio dos mecanismos legais, viabilizou o acesso a direitos considerados fundamentais, tal como, o direito a um envelhecimento saudável. Muita satisfação para nós poder ter contribuído com o usuário neste período que ele esteve na unidade”, salientou.

Durante estes quase dois anos o paciente passou pela “Sala Vermelha”, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ala de internação, passou por exames e teve o acolhimento necessário de equipes clínicas, enfermagem, fisioterapeuta, neurologia, psicologia, serviço social e demais profissionais.

O diretor Geral do HGP, Leonardo Toledo, destacou que “foram vários dias de internação onde cada profissional fez a diferença para o restabelecimento da saúde do paciente. Sentimos uma satisfação diante de casos como este de superação. Nossa unidade conta com profissionais empenhados que se doam incansavelmente todos os dias em prol do usuário”.