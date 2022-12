O Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad) assinou o contrato de prestação de serviços junto ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins (Servir) com o Hospital Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, no município de Campos Belos (GO) e os atendimentos terão início no próximo dia 02 de janeiro de 2023.

Com o objetivo de oferecer atendimento para beneficiários que estão localizados na região sul e sudeste do Tocantins, o credenciamento do Hospital Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, junto ao Servir, facilitará o acesso a serviços médicos especializados em ginecologia, urologia, obstetrícia, pediatria, cirurgia geral, ortopedia, radioterapia, oncologia, terapia renal substitutiva, dentre outros, além de atendimento 24h.

O secretário da Administração, Paulo César Benfica, destaca a assinatura do contrato como mais um marco positivo na história do Plano já que a inclusão do hospital vem agregar serviços médicos essenciais para a região.

“A ampliação da oferta de serviços é um dos pilares mais relevantes da atual gestão. Este passo é de extrema importância para a melhora significativa no atendimento para os segurados da região sul e sudeste do Tocantins. Isso só reforça e demonstra a credibilidade e a adimplência do Servir junto a seus colaboradores, beneficiários e parceiros”, frisa Benfica.

A diretora de gestão do Servir, Tatiana Braga, esclarece que os atendimentos pelo Plano serão iniciados no dia 02 de janeiro de 2023, logo após treinamento da equipe do hospital. “O Servir capacitará toda equipe operacional da Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição sobre nosso sistema de guias e consultas, faturamento, regras do Plano e, assim que concluída essa etapa, os atendimentos serão liberados”, conclui.