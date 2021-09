O Secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini, tranquilizou a população ao garantir ao Portal Atitude que não falta insumos e, segundo ele , não há possibilidade de transferência de pacientes, mesmo com a falta de repasses pelo SUS.

“Não falta insumos, hoje temos 11 pacientes assistidos e com vagas no HRG e HGG. Infelizmente não recebemos o repasse dos leitos UTI do SUS, mas estamos trabalhando para pagar com a fonte estadual. Não existe nenhuma manifestação para fechamento dos leitos, apesar da queda nas internações”, disse Dr. Edgar Tollini.

Segundo a denúncia, funcionários do Hospital Geral de Gurupi estariam preocupados com o fechamento da unidade.

“Alguns funcionários do HGG estão reclamando da falta de repasse para pagar os funcionários e os insumos que eles utilizam para os paciente da Covid-19. Parece que o hospital vai fechar e vão transferir os pacientes para o Regional e não sabe se tem leitos lá”