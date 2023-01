Por Redação

“Este consórcio irá beneficiar todos os municípios envolvidos, com atendimentos de média e alta complexidade como os atendimentos de consultas com especialistas, exames e cirurgias eletivas beneficiando a saúde das cidades. Nós não mediremos esforços para trazer esse benefício para região sul e fazer isso acontecer, pois, já trabalhei como secretário municipal de saúde e sei como e difícil os encaminhamentos para os grandes centros, trazendo um custo alto aos municípios além do desgaste aos pacientes”, destaca o deputado Gutierres.

O consórcio intermunicipal na área da saúde é visto como uma associação entre municípios para que estes possam realizar atividades conjuntas referentes a promoção, proteção e recuperação da saúde da população. O consórcio da região sul irá seguir os moldes do consórcio do Vale do Araguaia, que é o primeiro do país que realiza cirurgias eletivas onde 14 municípios já realizaram mais de 800 cirurgias eletivas em 2022.

Portanto, o consórcio público intermunicipal em saúde da região, alinhando-se com as Redes de Atenção à Saúde pactuadas entre os gestores e com os instrumentos formais de planejamento dos entes federados, promovem o desenvolvimento do sistema regional e fortalecem a Governança Regional, constituindo uma nova forma de organizar e prover serviços de saúde mediante a conjugação e otimização de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos

O deputado, que representa todo o Tocantins, mas, tem um olhar especial para a região sul do estado, sempre fez questão de ir aos municípios para saber da realidade e as necessidades do povo tocantinense.