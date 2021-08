por Redação

Marcos, Guilhermina, Ricardo e Jânio. Nomes comuns, mas que carregam histórias de vida e superação diante de uma doença que até então era desconhecida e ainda hoje causa muito sofrimento no mundo. Eles ficaram internados durante dias nas Unidades Covid-19 gerenciadas pelo ISAC – Instituto Saúde e Cidadania no Tocantins. Hoje, curados, voltaram às suas rotinas habituais.

Vindo de Manaus, Marcos Sampaio, 48 anos, estava no grupo das 17 pessoas que foram transferidas do Amazonas para o Tocantins, no dia 31 de janeiro, em uma aeronave da FAB – Força Aérea Brasileira. Ele ficou sob o cuidado da equipe da UTI – Unidade de Terapia Intensiva Covid-19 do HGP – Hospital Geral de Palmas.

“Descobri a doença, fui internado em Manaus e, em seguida, fui transferido no avião da FAB para Palmas. Fiquei quase um mês intubado na UTI do HGP e, no dia 26 de fevereiro, tive alta. Só tenho a agradecer toda equipe do hospital, desde os médicos aos que trabalham nos serviços gerais. Fui muito bem atendido e terei gratidão eterna por todos”, disse.

Atendimento humanizado

A aposentada Guilhermina Lima, 68 anos, ficou 33 dias internada na UTI Covid-19 do HRA – Hospital Regional de Araguaína. Ela contou que só foi entender o que havia acontecido depois que tiraram a sedação, após muitos dias entubada.

“A equipe médica me explicou as coisas e aí vi onde estava. Eles me trataram e explicaram tudo com muito carinho. Eu chamo a toda equipe que me atendeu de anjos. Sem o tratamento deles, eu dificilmente estaria aqui”, comentou.

Ela relembra um dos dias mais emocionantes durante a internação. “Eles me levaram para passear no corredor do hospital, para ver o sol, e quando eu saí, minha filha estava lá fora. Foi uma das maiores emoções da minha vida”, relembrou.

Experiência desafiadora

O professor de jiu-jítsu Ricardo Holanda, foi internado no dia 10 de junho no HECC – Hospital Estadual de Combate à Covid-19. Hoje, após voltar à rotina normal, ele relembra os difíceis momentos que passou.

“Foram momentos de provação, mas fui muito bem atendido, recebido e tratado. Sem palavras para definir a equipe médica. Sei que dei um pouco de trabalho porque chamava demais, sempre apertava o botãozinho, mas em todo o momento fui muito bem tratado. Queria agradecer também aos fisioterapeutas, que com muita paciência, nos ensinavam todos os dias como deveríamos fazer a nossa respiração”, relatou.

Após mais de 40 dias internado na UTI Covid-19 do HRG – Hospital de Regional de Gurupi, Jânio Reis relembrou os dias de sofrimento, mas com muita gratidão a toda equipe. “Serei sempre agradecido aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que cuidaram de mim da melhor forma possível”, finalizou.

Gestão ISAC

Atualmente, o ISAC gerencia 109 leitos públicos de UTI Covid-19 no Tocantins, a maioria deles regulados pelo Governo do Estado. Outros são custeados pela Prefeitura Municipal de Araguaína. São 10 leitos no HECC, 30 no HGP, 17 no HRA, 10 no Hospital Municipal de Campanha de Araguaína, 6 no Hospital Municipal de Araguaína e 36 no HRG.

Para o gestor de Assistência e Qualidade do ISAC, Vinicius Menezes, o foco na segurança do paciente e na qualidade e humanização do atendimento faz a diferença na assistência prestada nas unidades gerenciadas pela organização social.

“Mesmo em um período desafiador como o da pandemia da covid-19, colocando as primeiras em primeiro lugar, é possível ofertar assistência de qualidade aos usuários do SUS. Para isso trabalhamos com a Trilha Vital de Governança Assistencial. É ela que direciona o nosso time a trilhar o caminho da qualidade, segurança e humanização, garantindo uma assistência de excelência à população e alinhada às orientações oficiais sobre o combate ao novo coronavírus”, afirma o gestor.