O paciente é do sexo masculino, tem 29 anos, é morador de Gurupi e esteve na cidade de Goiânia (GO) no início do mês de dezembro. Ele não se vacinou contra a Covid-19.

da redação

Segundo a prefeitura municipal, o homem voltou do estado de Goiás de ônibus e no dia 10 de dezembro procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi. O paciente apresentava sintomas leves da doença, como dores de cabeça, dores musculares e tosse intensa. Ele fez teste para Covid-19, cujo resultado positivo saiu no dia 13.

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi reforça que, desde o início do atendimento médico, o paciente foi orientado a ficar em isolamento domiciliar.

Nesta quinta-feira, 23, foi divulgado o resultado do sequenciamento genético do vírus, confirmando ser da variante Ômicron, porém o paciente já estava em alta médica e atualmente ele está em uma cidade vizinha, na casa de parentes, mas sem nenhum sintoma da doença e sendo acompanhado pelos profissionais de saúde.

A esposa do paciente também testou positivo para a Covid-19 e a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi aguarda o resultado do exame do sequenciamento genético do vírus, que ainda não saiu.

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi ressalta que está fazendo o rastreamento para localizar o ônibus no qual o paciente viajou de volta para Gurupi, para então identificar os passageiros e fazer a busca ativa destas pessoas.