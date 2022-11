da redação

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados em estágio avançado e 25% dos pacientes morrem em decorrência da doença, diante deste cenário, o Hospital Regional de Gurupi, promove diversas ações de conscientização ressaltando a importância do diagnóstico precoce.

“A campanha Novembro Azul visa alertar a sociedade, especialmente os homens, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças tipicamente masculinas”, afirma o Diretor Geral do HRG, Fernando Mota, que, reforça “conscientizar os homens sobre os cuidados com a saúde envolve uma comunicação clara e cuidadosa. Por isso, é importante ter um alinhamento adequado na abordagem do Novembro Azul. O HRG é um aliado importante nessa campanha”.

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) demonstram que, entre 2021 e 2022, foram registrados 196 casos de câncer de próstata, sendo 162 em 2021 e 34 neste ano.

É importante ressaltar que o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza, gratuitamente, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), exames de prevenção ao câncer e demais doenças relativas à saúde do homem.