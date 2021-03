O governador Mauro Carlesse informou que a população tocantinense contará a partir deste sábado, 6, com mais 6 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), disponibilizados pelo Governo do Tocantins, visando o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Adiantou ainda que na segunda quinzena de março, os 20 leitos clínicos do Hospital Geral de Gurupi (HGG) serão transformados em leitos de UTI.

Por Redação

De acordo com o Governador, os leitos foram requisitados administrativamente na rede privada, no Hospital Santa Thereza, em Palmas. Os outros 4 leitos já estão sendo preparados e devem ser liberados nos próximos dias.

O governador Mauro Carlesse determinou que fossem tomadas as providências para a instalação dos novos leitos.

“Estes novos leitos irão auxiliar no atendimento da nossa população, e são resultados do trabalho constante que temos feito para o enfrentamento a pandemia. E esta é apenas uma das medidas que tomamos para ampliar a oferta de leitos”, afirmou o Governador.

“Nenhum tocantinense foi transferido para outro Estado, todos foram tratados aqui, na sua terra, próximo a seus familiares”, complementou o governador Mauro Carlesse.

Para o secretário estadual de Saúde, Edgar Tollini, os novos leitos são primordiais para dar continuidade ao trabalho realizado pela pasta. “Desde o início da pandemia, nós temos feito um planejamento para a implantação de leitos. Nossa equipe tem trabalhado, rotineiramente, para ofertar à população qualidade nos atendimentos de saúde”, ressaltou o gestor.

Mais leitos

Em 10 dias, mais 16 leitos de UTI serão disponibilizados no Hospital Geral de Palmas (HGP) e seguindo a programação, até a segunda quinzena de março, os 20 leitos clínicos do Hospital Geral de Gurupi (HGG) serão transformados em leitos de UTI.

No total, o Tocantins conta com 247 leitos clínicos e 140 UTIs, totalizando 387 leitos, sendo 57 em Palmas.