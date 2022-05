Share on Twitter

Na audiência, a promotora de Justiça Araína Cesárea fez menção às ações civis públicas com decisões judiciais favoráveis, em que é determinava a regularização desses procedimentos cirúrgicos, incluindo os pediátricos.

Até o mês de março, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), cerca de 1.500 pacientes aguardavam por cirurgias, sendo 1.261 ortopédicas e 211, cardíacas.

Conforme do secretário estadual de Saúde, Afonso Piva, a pasta adotará a estratégia de credenciamento de empresas para formação de equipes médicas para atender às demandas reprimidas e aumentará a oferta dos serviços eletivos para evitar a formação de novas filas. O processo de credenciamento deve finalizar, no máximo, até agosto e o aumento da produtividade das cirurgias eletivas será monitorado por equipe da SES.

Na ocasião, a promotora de Justiça Araína D’Alessandro agendou outra reunião, para o dia 26 de junho, a fim de avaliar o relatório trimestral de produtividade do Hospital Geral de Palmas (HGP) em relação a estas especialidades e também se inteirar sobre o andamento do processo de credenciamentos das empresas que eventualmente atuarão no atendimento da demanda reprimida, a fim de normalizar os serviços.