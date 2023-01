Por Redação

A decisão também impõe que a empresa prestadora do serviço, Fabrika Nutrição e Alimentação, comprove, no mesmo prazo, a adequação dos serviços conforme apontamentos realizados pela Vigilância Sanitária de Palmas, após inspeção no local.

Trata-se de correção no fluxo de boas práticas de manejo e manipulação dos alimentos; entrega do serviço alimentar com cardápios completos, observando o cumprimento das dietas hospitalares e informações a respeito da padronização e quantificação de calorias em cada dieta ofertada.

A empresa ainda deve informar como sistematiza o recolhimento das sobras dos alimentos e apresentar uma proposta para a destinação final de óleos. Além disso, deve comprovar que realiza treinamentos e oferece uniformes adequados à função realizada pelos trabalhadores, principalmente por se tratar de um ambiente hospitalar.

Vistorias

Segundo a promotora de Justiça Araína Cesárea, a Ação é embasada é embasada em diversas vistorias realizadas em conjunto com o Conselho de Nutrição, a Vigilância Sanitária e o Conselho Estadual de Saúde. Em uma delas, em abril de 2022, foi encontrado mofo no teto do refeitório e na cozinha do HGP.

Observou-se ainda que o espaço era apertado para os trabalhadores, apresentava pouca ventilação, piso quebrado, esquadrilhas enferrujadas, além de reclamações de baixa qualidade da alimentação, falta de variedade, retirada das frutas do cardápio, desperdício de comida e mau acondicionamento e armazenamento dos alimentos.

O procedimento inicial desta Ação foi instaurado em 2020, após notícia veiculada na imprensa local sobre uma lâmina enferrujada encontrada em alimento servido a paciente da ala de oncologia do Hospital Geral de Palmas. (Daianne Fernandes – Ascom/MPTO)