Por Redação

Fundado em 15 de janeiro de 2001, o Hospital Regional de Gurupi (HRG) antecipa as comemorações e realiza nesta sexta-feira, 13, Missa em Ação de Graças, pelos 22 anos de fundação. A cerimônia foi presidida pelo Padre Diogo Fernandes Cardoso, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com participação de servidores e pacientes. Ao final da celebração um pássaro foi solto, simbolizando a paz e a esperança para o mundo inteiro e servido um belo bolo.

A trajetória desses 22 anos do HRG foi lembrada por meio de depoimentos, reproduzidos por vídeo institucional, ilustrando histórias de conquistas, superação e reconhecimento. Débora Cristina Cavalcante foi paciente do hospital, devido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) passou um mês e 24 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), hoje agradece a Deus e o empenho da equipe multiprofissional. “Hoje estou bem e caminhando graças a Deus em primeiro lugar e a equipe do Hospital, que me ajudou na recuperação com reabilitação e cuidados”.

Outro depoimento é do paciente Gilvan Coelho dos Santos, que agradeceu toda a equipe, quando recebeu atendimento durante a pandemia da Covid-19. “Fui muito bem tratado, com cuidado e dedicação, só tenho a agradecer, é um trabalho muito importante, eles enfrentaram uma pandemia com amor e dedicação, cuidando de todos, eu sou a prova viva do belo trabalho realizado”.

Já o médico, Mauricio Nauar, relatou as melhorias da Unidade durante estes anos.

“Recebemos novos espaços e equipamentos para atendimento e podemos afirmar que o hospital tem condição de produzir mais saúde para a população que atende”.

“Ao longo desses 22 anos muitas realizações e melhorias aconteceram na nossa unidade hospitalar, especialmente nesse último ano, na Gestão do Governador Wanderley Barbosa e do Secretário de Saúde, Afonso Piva, com a chegada de modernos equipamentos e novos mobiliários, e temos muitas expectativas para os próximos anos, boas notícias estão por vir”, disse Fernando Mota, diretor Geral do HRG.

Para Daniel Tramontine, diretor Administrativo do HRG, “são visíveis os avanços que o HRG viveu em sua trajetória. Fomos beneficiados tanto em adequações estruturais, com ampliações de leitos de UTI e leitos gerais, como em equipamentos”. Patrícia Lira, Diretora multiprofissional da Unidade, completa que “temos hoje um hospital que é referência em eficiência no atendimento ao paciente, oferecendo inúmeras especialidades médicas e assistenciais”.

Números

O Hospital Regional de Gurupi atende exclusivamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para 18 cidades da Região Sul do Estado do Tocantins, com 3.500 pacientes/ mês, realizando em torno de 2.950 consultas mensais no ambulatório e em suas duas unidades de pronto-socorro, sendo um adulto e um infantil. Com médias mensais de 370 cirurgias, sendo cerca de 140 partos e 230 cirurgias de emergência e eletivas. Possui um corpo assistencial extremamente qualificado, contando com quase 1.200 servidores.