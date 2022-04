Diante dos baixos índices de doação de sangue, a equipe do Hemocentro Coordenador de Palmas (HCP) realiza mensalmente coletas externas e programadas. A equipe da Unidade da Hemorrede Tocantins divulgou a agenda de coletas que serão realizadas neste mês de abril. O ônibus do hemocentro estará no dia 13, das 08h às 17h30, no campus da Universidade de Gurupi (Unirg), em Paraíso do Tocantins, com alunos do curso de medicina que farão cadastro para doação de medula óssea

“Essas coletas são nosso auxílio, pois com o número de doações baixo, elas nos ajudam a atender as demandas. Somos gratos aos parceiros pela sensibilidade e empatia ao participarem dessas ações”, explica a responsável pela captação de doadores do HCP, Robéria Fernandes.

A técnica complementa ainda que “convidamos a população a participar das coletas e também organizarem a outras. Os interessados em promover coletas no trabalho, igreja e comunidade, precisam entrar em contato conosco, para agendar uma data”.

Coletas externas para doação de sangue e cadastro para medula óssea

Serão realizadas coletas externas com a unidade móvel do HCP, para cadastros de candidatos a doadores de medula óssea e doação de sangue no dia 12, das 08h às 17h30, no 22º Batalhão de Infantaria do Exército, em Palmas e nos dias 19 e 26, das 08h às 17h30 na feira coberta da cidade de Paraíso do Tocantins, em parceria dos alunos do curso de medicina da Universidade de Gurupi (Unirg).

Coletas programadas para doação de sangue

O Hemocentro Coordenador de Palmas receberá coletas programadas no dia 09, das 08h às 12h, com a Igreja Adventista da 701 sul; no dia 23, das 08h às 12h, com a Igreja Adventista da 106 sul e dia 30, das 08h às 12h, com a Igreja Batista Novo Horizonte.

Coletas externas para cadastro de medula óssea

O ônibus do hemocentro estará no dia 13, das 08h às 17h30, no campus da Universidade de Gurupi (Unirg), em Paraíso do Tocantins, com alunos do curso de medicina que farão cadastro para doação de medula óssea, a Unidade móvel também estará das 08h às 12h e 19h30 às 21h30, na Universidade do Tocantins (Unitins) em Palmas.

Critérios para doação

Os interessados em doar sangue precisam estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos. Também é necessário pesar no mínimo 50 kg, estar alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas antes da doação. É necessário apresentar documento original com foto.