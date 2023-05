Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, se reuniu no Palácio Araguaia na tarde desta sexta-feira, 26, com a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e representantes do Hospital Padre Luso para tratar de uma parceria que irá desafogar a demanda de cirurgias eletivas na Capital.

O objetivo desse trabalho conjunto entre Estado e o Município de Palmas é atender uma média de 500 pacientes por mês em diversos tipos de atendimento, incluindo cirurgias eletivas. “Estamos encontrando caminhos para a saúde do Estado e da nossa Capital, essa parceria trará ainda mais benefícios para a nossa população”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

“Nós temos o entendimento que Palmas, que é capital de todos os tocantinenses, deve dar esse suporte, essa contrapartida para atender a demanda de urgência e emergência do Estado. O Hospital Padre Luso já está equipado e possui dois centros cirúrgicos importantes. Estamos construindo uma parceria agora para um resultado efetivo a curto prazo”, ressaltou a prefeita Cinthia Ribeiro.

Para a diretora geral do Hospital Padre Luso, Maria Alice de Araújo, a parceria será uma oportunidade de ofertar um serviço de qualidade para a população. “Vamos abrir as nossas portas para a nossa comunidade com a realização de cirurgias ginecológicas, ortopédicas de hérnia e de próstata”, explicou.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Deocleciano Gomes Filho e a diretora administrativa do Hospital Padre Luso, Ana Cristina Linhares.

Hospital Padre Luso

Considerada referência de atendimento na região sul da capital, o Hospital Padre Luso é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua há 27 anos em Palmas.