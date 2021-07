por Redação

A inauguração do Posto Fiscal de São Miguel do Tocantins será às 15h30, no local, com a presença de autoridades locais e da comunidade.

Mais cedo, às 14 horas, no Centro de Referência em Assistência Social de Sítio Novo do Tocantins, o governador Mauro Carlesse participa da entrega simbólica de 150 títulos de regularização fundiária e de kits de alimentação às famílias em vulnerabilidade social do município.

Ainda em Sítio Novo do Tocantins, o Governador participa, a partir das 10 horas, da entrega das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Jarbas Passarinho, no Distrito Olho D’água do Coco; visita obras de calçamento de várias ruas da cidade; e participa da inauguração da Quadra Poliesportiva Augusto Leal de Almeida. Ao final da manhã, participa da inauguração do Hospital Municipal José Henrique Borba Cardoso, onde será assinado um Termo de Convênio entre o Estado e Prefeitura visando o funcionamento da unidade hospitalar.