por Redação

Até setembro de 2022, o Estado do Tocantins pagou mais de R$ 445,9 milhões em dívidas passadas com os beneficiários do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev). O dado é do comparativo da Secretaria da Fazenda (Sefaz) com o comparativo da dívida anterior, que até 2021 era de aproximadamente R$ 447,9 milhões. Com isso, o saldo amortizado representa que 99,6% da dívida está paga. Atualmente o valor devido é de apenas R$ 1,5 milhão.

De acordo com o secretário da Sefaz, Júlio Edstron Secundino Santos, o Estado trabalha e vem se articulando para que esses débitos sejam quitados.

“O Estado do Tocantins está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações com o Igeprev. Inclusive, estamos adiantando o pagamento de dívidas previdenciárias que foram contraídas no passado”, afirmou o secretário.

Reforçando esse compromisso, o presidente do Igeprev-TO, Sharlles Fernando Bezerra Lima afirma que: “o Estado está em dia com todos os repasses das contribuições, tanto patronal, quanto dos servidores”. Entretanto, devido a inconsistências e instabilidades no novo sistema do Governo Federal (Cadprev Web) as informações do pagamento desses débitos estão desatualizadas, conforme apontou Sharlles Fernando.

“As correções já estão sendo feitas e enviadas para o Ministério do Trabalho e Previdência, e logo estarão evidenciando a ausência de atrasos nos repasses, bem como que os parcelamentos estão sendo pagos rigorosamente em dia”, explicou, ainda.

O Estado do Tocantins, até este momento, também quitou mais de R$ 125,3 milhões em débitos com bancos e R$ 85,6 milhões em dívidas com o PlanSaúde. Somando com os pagamentos realizados ao Igeprev, ao todo, foram mais de R$ 654,9 milhões em dívidas saldadas em 2022.

Confira o comparativo da Secretaria da Fazenda (Sefaz) com o comparativo da dívida anterior