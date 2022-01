por Wesley Silas

Após viver um cenário de escassez hídrica recorde e de um período de calmaria na pandemia, o ano de 2022 começou com grandes dificuldades com impactos de enchentes afetando a comunidade da zona rural, com estradas vicinais intransitáveis, e nas cidades, onde o motorista não tem como desviar dos buracos das ruas e avenidas, superlotações nos hospitais, UBS e UPAs decorrente ao crescimento de problemas como a dengue, influenza e a Covid-19.

“É um momento que está deixando muitos gestores preocupados e a ATM os apoia com medidas no enfrentamento aos problemas das chuvas e estamos à disposição destes gestores para que sejamos um elo entre os municípios como os governos federais e estaduais”, disse Diogo Borges.

Em um vídeo gravado em sua página no instragram, o governador Wanderlei Barbosa comentou sobre os desafios da recuperação das estradas estaduais e se comprometeu em fazer recuperação emergencial por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO).

ATM comenta ação do Governo do Tocantins

Na quarta-feira, 05, o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, decretou situação de emergência no âmbito do Estado em razão de enchentes, inundações e alagamentos. Na ocasião força-tarefa Enchente, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) divulgou boletim de ação, que registra um total de desabrigados para 296 e de desalojados para 236. O documento destaca ainda, que a vazão das Usinas Hidrelétricas se mantém estáveis, com certa baixa para UHE – Peixe, que opera na média 6.000, a qual esteve no pico de 14.000 m3/s e que a força-tarefa continuará com o monitoramento das chuvas e dos 36 municípios impactados.

“Não podemos deixar de elogiar a ação do governador Wanderlei Barbosa que foi ver in loco a realidade destes municípios. Sabemos também que os municípios que estão fora das áreas de riscos como os ribeirinhos também sofrem o aumento das chuvas devido ao deterioramento das estradas vicinais e nas áreas urbanas como as ruas e avenidas das cidades”, disse.

Dias difíceis

Os problemas causados pelas chuvas atingem, praticamente, todos os 139 municípios do Tocantins e para a ATM e a situação piora com o aumento de casos de dengue e da “furona”, contaminação dupla com influenza e Covid-19, o que leva sobrecarga no sistema de saúde.

“Vão ser dias difíceis de recuperação e, como o agravante, tudo isso acontece em um momento de crise financeiras entre os municípios e com o aumento do número de casos da Covid-19 desta nova onda liderada pela variante ômicron que esta assustando o mundo. Muitos gestores já estão tomando decisões de enfrentamento com novos Decretos, tem ainda o aumento de casos de influenza em todos os municípios do Tocantins superlotando todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e sobrecarregando os profissionais de saúde que já vinham trabalhando intensamente no combate à Covid e agora com este surto de influenza”, considera o presidente da ATM.

Segundo Diogo Borges, a ATM já alertou o Governo Federal sobre a situação da saúde pública e está orientando os gestores municipais.

“A ATM está trabalhando ao lado dos gestores para cada dia apoiar as decisões locais porque sabemos que são os prefeitos e os vereadores que estão na ponta e vive a realidade do município. Para o Governo Federal nos ajudar para o enfrentamento, precisamos mais ajuda dos nossos congressistas que são a mão forte e o governo do Estado e são nosso parceiro; porém, a mão mais forte para o enfrentamento é a da população que deve ajudar os gestores fazendo todos os métodos de prevenção. É um momento de muita cautela e os municípios tocantinenses estão todos em alertas, tanto como pelas enchentes, como está nova onda de Covid e Influenza”, considera.

“É necessário esperar cessar as chuvas para dar condições de trabalhos para os gestores”

Para Diogo há necessidade da consciência a paciência da comunidade para entender este problemas que acontecem em boa parte dos estados brasileiro.

“Muitas pessoas ainda não entenderam que estamos enfrentando um momento difícil e estamos com nossas estradas arrebentadas pelas chuvas, os moradores sofrem com os buracos nas ruas das cidades. Enquanto durar esta chuva não se pode fazer um processo de recuperação. É necessário esperar cessar as chuvas para dar condições de trabalhos para os gestores poderem recuperar tantos a estradas vicinais como as ruas das cidades. Não se faz recuperação (tapa-buraco) com chuvas porque estraga ainda mais e cria impossibilidade de trânsito e até mesmo atoleiros. O momento é de cautela esperar, pelo menos um veranico para iniciar as recuperações. Vamos precisar muito dos governos federais e estaduais para recuperarmos as estradas e ajudar as cidades que estão nas margens dos rios que sofreram as enchentes neste processo de recuperação”, concluiu.

Situação de alerta

Segundo a Prefeitura de Gurupi, entre os dias 26 de dezembro de 2021 e 03 de janeiro de 2022, a UPA de Gurupi realizou 2.982 atendimentos; deste total, 614 pacientes apresentaram sintomas de gripe, dengue ou Coronavírus e apenas 25 pessoas testaram positivo para a Covid-19, isto é 4%. A situação chegou ao ponto do Secretário de Saúde, Vânio Rodrigues, pedir compreensão em relação ao tempo de espera por atendimento e anunciou que a prefeitura irá reforçar as equipes de assistência para diminuir o tempo de espera.

No Estado a situação é preocupante, segundo o boletim epidemiológico da Covid-19 do Tocantins deste domingo, 09, foram o Estado contabilizou em 49 municípios 716 novos casos confirmados da Covid-19. Hoje, os municípios com maior número de casos são Palmas com 185, Araguaína com 155 e Ponte Alta do Tocantins com 40 novos casos.

“Neste processo de Covid pedimos para as pessoas continuarem completando o ciclo vacinal, busquem as Unidades Básicas de Saúde pois vivemos um momento difícil e precisamos da união de todos como vereadores. Governo do Estado e bancada federal em prol de ajudar os municípios tocantinenses que passam por esta situação constrangedora e de emergência”, arrematou o presidente da ATM.