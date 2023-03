Por Redação

Em reunião realizada no início da noite desta terça-feira, 14, na sede do poder executivo estadual, o deputado Eduardo Fortes (PSD) e o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) avançaram nas tratativas para a implantação de uma casa de apoio em Barretos, São Paulo, para dar assistência aos tocantinenses e seus acompanhantes, que buscam tratamento oncológico no Hospital do Amor na cidade. O hospital é reconhecido nacionalmente como centro de referência no tratamento do câncer.

“Apresentei pessoalmente a proposta ao governador que prontamente se dispôs a apoiar o projeto”, confirmou o deputado estadual, adiantando que no próximo mês de abril já está prevista uma visita do governador a Barretos e ao espaço proposto para sediar a casa de apoio. “Estaremos indo juntos a Barretos e dando prosseguimento no projeto”, disse ele, acrescentando que a ampliação do projeto Horta Comunitária para todo o estado também foi discutida na reunião e posteriormente serão anunciadas as novidades.

“Trabalhamos sempre de forma propositiva, apresentando demandas que realmente beneficiem um maior número de tocantinenses”, reforçou o parlamentar que é o autor do requerimento que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) e que solicita a implantação do espaço na cidade paulista.

O parlamentar complementou que muitos pacientes do Tocantins, juntamente com os seus acompanhantes, não têm condições de custear um espaço digno para se hospedar e alimentar. “A implantação do espaço se faz necessária e o governador já é uma grande parceiro”, finalizou ele.